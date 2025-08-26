Sektör Temsilcileri İle Toplantı Yapıldı

SANAYİCİ GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, gelenekleşen “Salı Sanayici Günü” etkinliği kapsamında üreticiler ve sanayicilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu toplantıda lojistik sektörünün ülke ekonomisindeki önemi, istihdama katkıları ve gelecekteki hedefleri masaya yatırıldı.

LOJİSTİK ALTYAPISI VE İHRACAT

Çopuroğlu, “Salı günlerini sanayicilerimize, üreticilerimize ve sektör temsilcilerimize ayırıyoruz. Çünkü üretim ve lojistik, ekonomimizin bel kemiğidir. Güçlü bir lojistik altyapı olmadan ihracatımızın artması, şehirlerimizin kalkınması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı vizyonu’ doğrultusunda lojistik alanında da büyük yatırımlar yapılıyor. Bizler de bu alandaki tüm talepleri yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN GÖRÜŞLER

Toplantıda sektör temsilcileri, taşımacılıktaki mevcut sorunları ve çözüm önerilerini dile getirirken, Kayseri’nin lojistik merkez olma potansiyeline de değindiler. Görüşmeler, karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği vurgusuyla sona erdi.