Sektör Verileri, NFT Değeri Düştü

NFT PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ VE SEBEPLERİ

18 Ağustos 2025’te sektörel veriler, NFT pazarının toplam değerinin hızlı bir şekilde 9,3 milyar dolardan 8,1 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Bu yüzde 12’lik azalma, Ether (ETH) fiyatındaki düşüşle eş zamanlı olarak gerçekleşti. ETH, günde 4 bin 700 dolara ulaşan zirve fiyatından 4 bin 260 dolara geriledi. NFT’lerin büyük bir kısmı Ethereum ağı üzerinde basılıyor ve işlem ile değerleme ETH cinsinden yapılmakta. Dolayısıyla, varlık fiyatındaki değişiklikler NFT pazarına hızla yansıyor. ETH’de son 24 saatte meydana gelen düşüş ile ilk 10 NFT koleksiyonunun çoğunda değer kayıpları gözlemlendi.

Pazarın en yüksek piyasa değerine sahip koleksiyonu olan CryptoPunks, yaklaşık 300 milyon dolarlık bir değer kaybı yaşayarak 2,4 milyar dolardan 2,1 milyar dolara geriledi. Aktivitedeki azalma, haftalık satış hacminin 12,7 milyon dolara düşmesi ve toplam satış adedinin 51’le sınırlı kalarak yüzde 28 azalmasıyla gösteriliyor. Bored Ape Yacht Club (BAYC) ise geçtiğimiz hafta ikinci sıradayken bugün üçüncü sıraya düşerek piyasa değerinin 602 milyon dolardan 482,3 milyon dolara indiğini bildirdi; bu da yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş anlamına geliyor.

PUDGY PENGUINS VE YENİ GELİŞMELER

Pudgy Penguins, toplam değerini 591 milyon dolardan 491 milyon dolara indirse de sıralamada ikinci basamağa yükselmeyi başardı. Geçen hafta, halka açık bir blockchain şirketinin üç Pudgy Penguins NFT’sini kurumsal hazinesine eklediğini açıklaması, “mavi çip” koleksiyonların şirket bilançolarında çeşitlendirme aracı olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, piyasa değeri ile fiyat tabanı verilerindeki bu hızlı değişimler, ETH fiyatındaki yön ve oynaklıkla doğrudan ilişkili bulunuyor. ETH’deki sürdürülebilir bir toparlanma, NFT sektöründe kısa vadede alıcıları canlandırabilirken, aksi durumda satış baskısı devam edebiliyor.