Sel Çalışmaları Devam Ediyor

SEL MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Trabzon’da meydana gelen şiddetli yağışlar sebebiyle Beşirli ve Moloz semtlerinde sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde yol ve kaldırımları temizleme çalışmaları sürüyor. Şehrin hareketli noktaları olan bu alanlarda, selin getirdiği çamur birikintilerini temizlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Çalışmaların sabaha kadar devam edeceği ifade ediliyor.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, “Caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınına uğrayan iş yerlerindeki çamur birikintilerini temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz” diye belirtiyor. Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda, ekiplerin sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerine yönlendirdiğini vurgulayan Kanca, “184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte yaşamı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel artıklarından arındırmayı ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz bir şekilde açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.