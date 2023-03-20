Sel felaketinde ölü sayısı 19’a yükseldi

7.7’lik depremle sarsılan Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde ölen vatandaşların sayısı 19 oldu.
Adıyaman’da 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal’in cansız bedenine ulaşıldı. Fatma hemşirenin 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmalarıysa sürüyor.
Adıyaman’ın Tut ilçesinde sele kapılan hamile hemşire Fatma Tekdal’dan 6.günde acı haber geldi.
Depremin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı.
Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.
Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya’nın cansız bedenleri bulundu.