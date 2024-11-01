“Sel Felaketinde Ölü Sayısı 205”

SEL FELAKETİNİN SEBEBİ VE SONUÇLARI

İspanya’nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim’de meydana gelen sel felaketinin ardından ölü sayısının 205’e yükseldiği bildiriliyor. Sel felaketinin en çok etkilediği alanlardan biri olan Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümeti bünyesindeki Operasyonel Kontrol Merkezi, yaptığı açıklamada şu ana kadar bölgedeki 202 cansız bedene ulaşıldığını ifade ediyor.

KASTİLYA-LA MANCHA’DA HAYATINI KAYBEDENLER

Valensiya’nın ardından en çok etkilenen bölge Kastilya-La Mancha oldu. Burada yaşanan felaketler sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken, İspanya genelinde sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı toplamda 205’e çıkmış durumda.