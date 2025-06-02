Sel, Toklümen Köyü’nde Hasara Neden Oldu

SEL FELAKETİ TOKLÜMEN KÖYÜNDE YAŞANDI

Kırşehir’in Toklümen köyünde meydana gelen sel felaketi neticesinde 1 ev yıkıldı, 1’i ağır hasarlı olmak üzere 4 evde hasar oluştu. Kentte dün akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası köyde ani bir sel oluştu. Sel sebebiyle yıkılan evin yanı sıra hasar gören 4 ev tahliye edildi. Ayrıca, tarım arazileri de bu doğal afetten zarar gördü. Sel, köyde taş ve çamur yığınlarının oluşmasına yol açtı. Jandarma, AFAD, MEDAŞ ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonuyla bölgede evlerin depolarındaki suyun tahliye edilme çalışmaları başlatıldı.

VAR OLAN HASAR TESPİTÇİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Murat Sefa Demiryürek, sel ve taşkının yaşandığı köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel baskınından etkilenen evlerin depolarındaki suyu tahliye ederken, yıkılan evin molozları da kaldırılıyor. Vali Demiryürek burada yaptığı açıklamada, “Merkeze bağlı Toklümen köyümüzde meydana gelen sel baskını ile ilgili arazi tespit çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarımızla sahadayız. Yağış, dağda biriken suların menfez kanallarından köye hızlı bir şekilde akması neticesinde bir sel baskını yaşandı. 1 ev yıkıldı, 1 ev ağır hasarlı, 3 evde ise hasar mevcut. Devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirmek için tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız.” dedi.

VATANDAŞLARDAN YARDIM BEKLENTİSİ

Sel felaketi nedeniyle evi yıkılan vatandaşların yakınlarından Ahmet Değirmenci, yaşananları anlatırken, “Sel, adeta deniz gibi geldi. Önünde durulacak durumda değildik. Geldiği gibi evin içerisini doldurdu ve bu hale getirdi. Çok perişan bir durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.” diye konuştu. Öte yandan, selin neden olduğu hasar, dronla görüntülendi.