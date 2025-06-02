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Sel Ve Dolu Zarar Verdi

SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU TARIMI ETKİLİYOR

Nevşehir ve çevresinde etkili olan yoğun yağışlar ve dolu, tarım alanlarında ciddi hasara neden oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, zamanla dolu yağışına dönüştü ve yağışın ardından kentin birçok bölgesinde sel meydana geldi, tarımlar da su altında kaldı.

DOLU VE SELİN ETKİLERİ

Nevşehir merkezi ile merkeze bağlı Sulusaray, Çat ve Nar beldeleri, ayrıca İcik, Kuyulutatlar, Karacaöen, Özyayla, Alacaşar köyleri ile Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabası ve Suvermez köyünde, Acıgöl ilçesi ve Karapınar beldesindeki çevre köylerde de şiddetli yağış ve dolu etkili oldu. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz hale getirdi. Sağanak yağış sonrası oluşan dolu, sel sularıyla birleşerek tarımlarda zarar ortaya çıkarttı. Sel suları, tarlalarda bulunan kuru fasulye, patates, buğday, arpa, fasulye, kabak ve domates fideleri gibi ürünlerde hasara yol açtı.

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