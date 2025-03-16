Selahaddin Eyyubi Bölüm 49’da Heyecan Zirvede!

TRT 1’DE EPİK DÖNÜŞ

Sevgili fanlar, ekranlarınızı parlatın. Çünkü TRT 1’in heyecan dolu dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, 17 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de 49. bölümüyle geri geliyor. Bu bölümde yaşanacak olaylar, herkesi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Uğur Güneş’in muhteşem performansıyla canlandırdığı Selahaddin Eyyubi, mübarek Kudüs’ü kurtarma yolunda bir zafer daha elde etti. Ancak bu, sadece başlangıç! Gümüştekin’in sonu, Balian’ın meydan okuması, Kerek Kalesi’nde yaşanan ihanet ve aşk dolu sahneler heyecan yaratacak. Fanlar, bu bölüm için sabırsızlanıyor. Hazır mısınız?

GÜMÜŞTEKİN’E KAHREDİCİ DARBE

Bu bölümde adrenalin en üst seviyede! Sultan Selahaddin’in zekice planları nihayet başarıya ulaştı ve Gümüştekin’in tüm oyunları açığa çıkıyor. Şam tahtı sonunda hak ettiği sahibi olan Selahaddin’e kavuşuyor. Gümüştekin’in hükmü sona eriyor, adalet yerini buluyor. Ama bu sonun ne kadar dramatik olacağı merak konusu. Balian, Chatillon’u esir alarak Selahaddin’in karşısına dikiliyor. Selahaddin, “Kudüs’ü fethedeceğim!” inancıyla Balian’a meydan okuyor. Chatillon’un teslim talebiyle yüzleşen Selahaddin’in bu kapışması, fanların kalbini hızlandıracak!