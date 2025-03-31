Selahaddin Eyyubi Canlı Yayın İzleme Rehberi

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Selahaddin Eyyubi, ilk bölümü 1 Kasım 2023’te yayımlanan bir tarih türündeki Türk televizyon dizisidir. İzleyiciler, Selahaddin Eyyubi dizisini TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilirken, ayrıca resmi web sitesinde de izleme imkanı sunuluyor. Yeni bölümde nelerin olacağı ise merakla bekleniyor.

BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA

Melik İsmail’in kurtulmasıyla sonuçlanan bir operasyonun ardından, Selahaddin Gümüştekin ile son bir yüzleşme yaşar. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin’i kurtarmaya yetecek mi? Selahaddin, Kerek’ten önce Şam için tehdit oluşturan bir kaleye yöneliyor: Hedef, Tapınakçıların karargâhı olan Beytülahzan Kalesi. Kerek’teki durum geçici olarak duraksarken, Kudüs’e giden yol üzerindeki en büyük tehdit artık Beytülahzan. Selahaddin, bu kaleyi savaş meydanında değil, yerin altından zekice bir hamleyle düşürmeyi planlıyor. Kale savunmasında karşısına çıkan kişi Balian olur.

Kral Baldwin, yıllardır saklanan Kutsal Kase’yi bulup ortaya çıkardığında, herkes onun iktidarına boyun eğmek zorunda kalır ve Guy, Krallık hayalini artırmadan ertelemek zorunda kalır. Kral Baldwin, Eyyubi birlikleriyle birlikte Beytülahzan’ı savunmak konusunda kararlıdır. Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da sessiz durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?

OYUNCU KADROSU VE GÖRÜŞLER

Dizide Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız gibi birçok isim yer alıyor. Selahaddin Eyyubi’yi canlandırmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Güneş, “Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan.” diyerek karakterinin derinliğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, bu dizinin Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla beklendiğini belirterek, “Umarım projemiz, Filistin’deki insanların sesinin duyulmasına katkı sağlar.” şeklinde bir temennide bulundu.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer, projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini belirtti. “Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda.” dedi.

Selahaddin Eyyubi dizisini televizyondan takip edebilir ya da TRT 1’in resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.