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Selahaddin Eyyubi Dizisi Sürpriz Ayrılık Yaşadı

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REKORTMEN DİZİDE ŞOK GELİŞMELER

Pazartesi akşamları ekranların vazgeçilmezi haline gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde heyecan verici olaylar yaşanmaya başladı. Uğur Güneş’in başrolünde olduğu dizide büyük bir savaş başlarken, izleyicilerin aklında pek çok soru beliriyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandığında herkes Selahattin’in geleceğini merak ediyordu.

SELATTİN’İN AKIBETİ BELİRSİZ

Dizinin izleyicileri, Selahattin’in öldüğü bilgisini alanlar için şaşkın anlar yaşandı. Bu durumu öğrenen izleyiciler, dizideki sürpriz gelişmeleri görmek için ekran başına kilitlendi. Selahattin’in akıbetinin nasıl sonuçlanacağı, izleyicilerin merakla beklediği bir konu oldu.

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