Selahaddin Eyyubi Nereden İzlenir?

SELÂHADDİN EYYUBİ DİZİSİNE DAİR DETAYLAR

Selahaddin Eyyubi, Türk televizyon dizileri arasında yer alan ve tarih temalı bir yapım olarak 1 Kasım 2023 tarihinde izleyiciyle buluştu. Dizi, Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini anlatırken, izleyicilere de “Selahaddin Eyyubi dizisi canlı izle!” gibi çeşitli izleme seçenekleri sunuyor. Ayrıca, diziye dair “TRT1 Selahaddin Eyyubi. bölüm canlı yayın izleme linki var mı?” gibi sorular da merak ediliyor. Selahaddin Eyyubi dizisi nereden izlenir ve “Selahaddin Eyyubi yeni bölümde neler olacak?” soruları dizinin hayranları arasında sıkça tartışılan konular arasında.

HİKÂYEDEKİ GİZEMLER VE ÇATIŞMALAR

Dizinin gidişatında, Rakif’in kaçması Sultan Nureddin’i öfkelendirir. Selahaddin, Rakif’in Amalrik’in düğününde öleceğine dair söz verirken, Börü hatasını telafi etmeye çalışırken Sayra ile beklenmedik bir durumun içine giriyor. Vezir Sarayı Şemse’ye yönelik iftiralarla dolup taşarken, Sultan Nureddin’e ait donanmanın Rakif tarafından yakılması Selahaddin’in işlerini zorlaştırıyor. Amalrik, prenses Maria ile evlendiğinde ve Rakif’in kurtuluşuyla Bizans’ın desteğini kazanmayı umarken, Mısır’ı geri almak için harekete geçiyor. William ise Kraliçe’nin gelişinin güç dengelerini değiştireceğinin bilincinde olarak Balian ile yeni hamleler planlıyor. Bu büyük günde kazanan kim olacak? Mısır Veziri, Haçlılarla iş birliği yapan Rakif’in sonunu getirebilecek mi? Selahaddin bu yolda beylerini zor bir göreve gönderiyor.

Selahaddin, 12. yüzyılda Haçlı istilalarının İslam dünyasında yarattığı kaosun ortasında, Kudüs’ü ve diğer İslam topraklarını kurtarmak için mücadele ediyor. Zengi Devleti himayesine bağlı Serhad Gazileriyle birlikte Haçlılar’la savaşıyor. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün anahtarını oluşturan Askalan’ı kuşatıyor. Selahaddin, Askalan’a yardım etmek ister fakat Askalanlılar Zengilere düşmandır, bu yüzden devlet divanından izin alamaz. Tüm bunlara rağmen Selahaddin, Askalanlılar’a yardım etmek için gitmeye karar verir. Zorlu savaş sürecinde Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında bir sevda kıvılcımı oluşur. İki taraf da düşman olmasına rağmen bu sevda, çatışmayı nasıl etkileyecek? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek mi? Devletin emirlerini hiçe sayarak Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mı?

OYUNCULUK PERFORMANSLARI VE GÖRÜŞLER

Dizideki önemli isimler arasında Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız yer alıyor. Selahaddin Eyyubi’yi canlandırmak Güneş için büyük bir onur. Güneş, “Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan.” ifadelerini kullanarak karakterinin derinliğinden bahsediyor. Herkesin bu diziyi merakla beklediğini belirten Güneş, projelerinin dünyaya bir umut ışığı olacağını umuyor. Diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer ise, “Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları var ama yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda.” diyerek karakteri hakkında genel bir değerlendirme yapıyor.

DİZİ İZLEME SEÇENEKLERİ

Selahaddin Eyyubi dizisini izlemek isteyenler, hem televizyondan hem de TRT 1’in resmi web sitesinden ulaşım sağlayabilirler. TRT1 platformları üzerinden de dizinin her bölümüne erişim imkanı sunuluyor.