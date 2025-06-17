Selahattin Demirtaş Açıklama Yaptı

DEMİRTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya üzerinden İran-İsrail çatışmaları hakkında önemli bir açıklama yaptı. “Hamaset Değil Cesaret Zamanıdır” başlıklı bu açıklamada, “İran rejimi uzun yıllardır demokrasi ve insan haklarına tümden kapalı kalmakla, öncelikle kendi yurttaşlarına büyük haksızlık yapıyor” ifadesine yer verdi. Demirtaş, “Fakat görünen o ki, Orta Doğu’ya emperyal müdahaleler, kendilerince sonuç alıncaya kadar durmayacak. Bizim, bölgesel barışı ilkesel olarak savunma ve bunun için yoğun çaba harcamanın yanı sıra, içeride de birliği ve barışı sağlamakta daha hızlı ve cesur hareket etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Demirtaş, açıklamasında çözüm yollarını dört başlık altında sıraladı. İlk olarak, “Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısı ve PKK’nin fesih kararıyla birlikte silahsızlanma sürecinin herhangi bir tıkanmaya ya da provokasyona yer vermeden, olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması için tüm tarafların en yüksek düzeyde çaba, cesaret ve feraset gösterebilmesi gerekir” dedi. Ayrıca, “İç cepheyi güçlendirme amacına da adalet duygusunun gelişmesine hizmet etmeyen siyası görünümlü yargı tacizlerine kesinlikle son verilmelidir” diye ekledi.

ADİL YARGI VE BARIŞ ÇAĞRISI

Yargıyla ilgili daha fazla detay veren Demirtaş, “Ortada bir suç isnadı varsa bunun, tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorgulanmayacak başsavcılar, savcılar ve yargıçlar eliyle yürütülmesi için gerekli adımlar atılmalıdır” dedi. Tutuksuz yargılamaların önemini vurgulayan Demirtaş, “Seçilmiş belediye başkanları ve bürokratların tutuksuz yargılanmaları iç hukukumuzun da gereğidir ve bu konuda artık somut mesafe kat edilmeli, tahliyeler sağlanmalı” ifadesini kullandı. “Orta Doğu’daki ateş devasa bir yangına dönüşürken toplumu dışlayacak böylesi tutumlarda ısrar edilmemelidir” diye ekledi.

MACERACI HAMLELERE DİKKAT

Demirtaş, “Böyle bir dönemde hiç kimse küçük hesaplar yaparak maceracı, riskli ve sonu felaketle sonuçlanacak hamleleri aklından bile geçirmemelidir” uyarısında bulundu. “Unutulmamalıdır ki, emperyalizm bin kazanmadan kimseye bir vermez” dedi. Türkiye halkının bir arada olması gerektiğini belirten Demirtaş, “Olası risklere, saldırılara, provokasyonlara karşı gerektiğinde Edirne’den Hakkari’ye kadar 86 milyonluk bir halk ordusuna dönüşeceğiz” şeklinde konuştu.

İŞBİRLİĞİ VE TOPLUMSAL HUZUR ÇAĞRISI

Orta Doğu’nun ateşinin uzun süre sönmeyeceğini ifade eden Demirtaş, “Kısa, orta ve uzun vadeli bir iç ve dış ortak politika hattının belirlenmesi için Cumhurbaşkanı’nın davetiyle, TBMM’de tüm siyasi parti genel başkanlarıyla bir çalışma toplantısının en kısa zamanda yapılması yararlı olacaktır” dedi. Bunun yanında, “Birlik ve beraberlik iktidar partisinin değil, Türkiye’nin etrafında olacaktır” diyerek herkesi ortak bir davaya çağırdı. Son olarak, “Bu kasırga bir gün elbet dinecek ve bizler bu toprakların kadim hakları olarak burada, bir arada, eşitçe ve özgürce yaşayacağız” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.