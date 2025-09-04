Selahattin Tekin, Asma Köprü Yaptı

SELAM YOLU AÇAN PROJE

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan ve sonrasında kendi inşaat projelerine imza atan 73 yaşındaki 5 çocuk babası Selahattin Tekin, üç yıl önce Tokatlıoğlu Mahallesi ile Merkez Mahalle’yi asma köprü ile birleştirmek amacıyla çalışmalara başladı. 1999 yılında kaybettiği babasının, “Buraya köprü gibi bir şey olsa da namaza yetişsek, öbür taraftan dolaşıyoruz oğlum.” sözleri hala aklında yer eden Tekin, gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra projeye adım attı.

KÖPRÜ İLE İKİ MAHALLE BİRLEŞTİ

Köylülerin yardımıyla Tekin, yaklaşık bir ay süren çalışması sonucunda 65 metre uzunluk, 50 metre yükseklik ve 1 metre genişlikte, 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip asma köprüyü tamamladı. İlgili kurumların kontrollerinin ardından köprü halkın kullanımına sunuldu. Tekin, babası istediği için köprü inşa etme fikrini uzun yıllardır düşündüğünü; fakat gereken şartların uygun olmadığı için hayata geçiremediğini belirtti. Caminin ve mezarlığın bulunduğu mahalle ile kendi mahalleleri arasında bir vadi bulunduğunu dile getiren Tekin, insanların camiye ulaşmak için yaklaşık bir kilometre yol kat etmek zorunda kaldığını ifade etti. Şimdi 65 metrelik köprü ile bu sorunun çözüldüğünü vurguladı. Babası göremese de isteğini yerine getirdiği için mutluluk duyduğunu belirtti.

CAMİYE KOLAY ULAŞIM SAĞLANDI

Tekin, “Şu an hemen namaza yetişiyoruz. Camiyi yakınlaştırdık. Keşke babam da görseydi. Köprüye henüz bir isim vermedim ama babamın ismini vermemiz lazım. Şimdi sevine sevine camiye gidiyoruz.” sözleriyle babasına olan özlemini ifade etti. Ayrıca asma köprü ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini, köprüyü boyamayı ve yük kapasitesini artırmayı istediğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Muharrem Keskin de Samsun merkezde yaşadığını, fındık hasat zamanı köylerine geldiğini anlattı. Keskin, köprünün çok faydası olduğunu, “Özellikle bu mahalle ve orta mahalle için de çok faydalı. İnsanlar kısa yoldan karşıya gidip gelebiliyorlar ve camiye gitmeleri daha kolay oldu. Şehir dışından gelenler, burada fotoğraf çektirenler var, dronla fotoğraf çekenler, düğün fotoğrafları çektirenler de var. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum.” diyerek köprünün sağladığı kolaylıkları dile getirdi.