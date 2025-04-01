Selangor’da Doğalgaz Patlaması: 112 Yaralı

PATLAMA SONUCU YARALANANLAR

Malezya’nın Selangor eyaletinde, yerleşim alanlarına yakın bir bölgede bulunan doğalgaz boru hattının patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 112 kişi yaralandı. Olay, Selangor’a bağlı Putra Heights bölgesinde, yerel saatle 08.10’da meydana geldi. Patlayarak başlayan yangın, çevredeki evlere ve araçlara sıçradı.

YANGINLA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bölgede yaşayanları tahliye etmeye başladı. İlk değerlendirmelere göre 112 kişinin yaralandığı, 49 hanenin de hasar gördüğü kaydedildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi’nin acil durum merkezi olarak kullanılacağını duyurdu.

PATLAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama anında gökyüzünde oluşan alev bulutları dikkat çekiyor. Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından boru hattına gaz akışı kesildiği, ancak içeride biriken gaz nedeniyle yangının kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Patlamanın, Malezya’nın ulusal petrol şirketi Petronas’a ait bir doğalgaz boru hattında gerçekleştiği belirlendi. Patlamanın nedenine dair inceleme başlatılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.