Selanik’te Kadın Patlayıcıyla Hayatını Kaybetti

SELANİK’TE KADIN PATLAYICI DÜZENEKLE HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan’ın Selanik kentinde bir kadının bankanın önüne patlayıcı düzenek yerleştirirken meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği öğrenildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığına göre, 38 yaşındaki kadın, elindeki patlayıcı düzeneği bankanın merdivenleri yanına bıraktı.

KADIN DÜZENEKLE ATM’YE YAKLAŞIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kadın, düzeneği bankanın ATM’sine yaklaştırmak amacıyla 10 dakika sonra tekrar geri döndü. Bu sırada düzenek patladı ve kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak polis, hayatını kaybeden kadının cebinden çıkan kağıtta yazılı adreste çok sayıda patlayıcı buldu.

ARANAN ŞAHIS

Patlayıcı düzenekle bağlantılı olarak daireyi kiralayan 36 yaşındaki erkeğin ise arandığı bildiriliyor.