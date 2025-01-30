Selcan Asyalı’dan Yeni Sağlık Haberi

SELÇAN ASYALI’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kanserle mücadele eden Selcan Asyalı, bu süreçte sevenlerini bilgilendirmek amacıyla açıklamalarda bulundu. ‘Bal Dudak’, ‘Anlatmak Güç’, ‘Ben Böyle Gidemem’, ‘Seni Severdim’ gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Asyalı, bir süredir meme kanseri ile karşı karşıya. Şarkıcı, sağlık durumu hakkında son gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile aktardı.

DUYGULU PAYLAŞIM: YÜREKLERİMLE BİRLİKTEYDI

Selcan Asyalı, video paylaşımında, “Bugün önemli bir gün bizim için” sözleriyle başladı. Şarkıcı, “Sürecimi benimle birlikte takip ettiniz. Yorulduğumda mesajlarınız beni hayata döndürdü ve çok büyük farkındalıklar yaşadım, çok güzel dostlarım da varmış, içi koflar da… Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim her anlamda… Selcan’ın ikinci ve yeni sürümü yolda” şeklinde ifadeler kullandı.

GEN TESTİ SONUCU İÇİN HAZIRLIKLAR

Asyalı, konuşmasına “Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne doğru yoldayım. Sağ mememdeki misafirin ne zaman çekip gideceğini, yoksa doktorların yardımıyla mı çekip gideceğini öğrenmek için… Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum. Bana şans dileyin, yakında tekrardan aranıza döneceğim” şeklinde devam etti.