Selçuk Ayhan İçin Düzenlenen Cenaze Töreni

SELÇUK AYHAN’IN HAYATINI KAYBETMESİ

CHP İzmir eski İl Başkanı ve İzmir eski Milletvekili Selçuk Ayhan, şeker yükselmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, önceki gün 71 yaşında hayatını kaybetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ayhan’ın vefatını sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu. Selçuk Ayhan, evli ve 3 çocuk babasıydı. Bugün CHP İzmir İl Başkanlığı önünde tören gerçekleştirildi.

TEK TÖRENDE BİR ARAYA GELİNDİ

Selçuk Ayhan’ın cenazesi, törenin ardından Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi’ne götürüldü. Cenaze merasimine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Ayhan’ın eşi Yüksel, çocukları Mustafa, Aydın, İrem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Başkan Aziz Kocaoğlu, partililer ve yakınları katıldı. TBMM Başkanı ile birçok kurum ve kuruluş temsilcisi, törene çelenk gönderdi. Selçuk Ayhan’ın tabutunun üzerine CHP bayrağı örtüldü ve karanfiller bırakıldı. Cenaze namazı öğle vakti kılındı ve ardından Selçuk Ayhan, Bornova Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Cenaze merasiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Bugün önemli bir kaybımız var. Büyüdüğüm kent İzmir Bornova’dayız. Selçuk Ayhan, Bornova’nın ve İzmir’in çok önemli bir siyasetçisi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İzmir’i temsil etmiş, çok önemli bir isim. Bizim için büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve bütün İzmirli hemşerilerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.