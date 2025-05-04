Selçuk Bayraktar, Kıbrıs’ta konuştu. TEKNOFEST, geleceğin inşa edildiği yer. Kıbrıs Türk’ü, inancı en güçlü nişane. Hayallerin peşinden koşmayı bırakmayın! Birlikte daha güçlü olacağız. TEKNOFEST, yeni rekorlar için İstanbul’da!

TEKNOFEST KKTC’DE HIZLI BİR Yükseliş

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025’in kapanış töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine “yapamazsınız” diyenlerin olduğunu ifade ederek, “Bu yol kolay değil. Engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak, ama emin olun sizi onlar da durduramayacak” dedi. Bayraktar, “Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız. Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz” şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZLIK VE MÜCADELE RUHU

Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TEKNOFEST’i bir heyecanla tamamladıklarını belirtti. “Lefkoşa’nın tarih kokan sokaklarından, Güzelyurt’un bereketli topraklarına, bu meydanda umutlarımız bir kez daha yeşerdi” dedi. Tam bağımsız bir vatan için büyük bir mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanlarını ve tüm şehitleri hayırla andı. Bayraktar, geçmişteki mücadele azminin kendilerine ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST’İN ANLAM VE ÖNEMİ

TEKNOFEST’in yalnızca bir teknoloji yarışması olmadığını duyuran Selçuk Bayraktar, “Bu bir milletin uyanış hikayesidir!” ifadesini kullandı. “TEKNOFEST, geleceğe umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yerdir. Milli Teknoloji Hamlesi; sadece bir memleketin değil, tüm bir medeniyetin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir” sözlerini kaydetti. Bayraktar, bu organizasyona katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

KARDEŞLİK VE DESTEK

KKTC halkına da teşekkür eden Bayraktar, “KKTC, kardeş vatan; bize gönül kapılarını sonuna kadar açtınız. TEKNOFEST’i öyle kucakladınız ki gösterdiğiniz kardeşlik için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum” dedi. Bayraktar, Cumhurbaşkanlarına ve TEKNOFEST gönüllülerine de teşekkürlerini iletti. Kıbrıs Türk halkına da şükranlarını sunarak, “Yağmur, çamur demeden bu meydanı dolduran, heyecanımıza ortak olan, dualarını eksik etmeyen aziz Kıbrıs Türk halkına” ifadesini kullandı.

GELECEK HEDEFİ: İSTANBUL

TEKNOFEST yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, “Bu heyecanın, bu birlik ruhunun, yeni rotası İstanbul! Eylül ayında, TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız!” dedi. Gençlere yönelik mesajında, “Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Merak edin, sorgulayın, araştırın, üretmekten geri durmayın” çağrısında bulundu. Bayraktar, gençlerin geleceği temsil ettiğini belirterek, “Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, gelecek sizin tükenmeyen enerjinizde” şeklinde konuştu.