Selçuk Bayraktar, KIZILELMA Testini Paylaştı

BAYRAKTAR KIZILELMA SON UÇUŞ TESTİNİ GEÇTİ

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün bir şekilde geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın son uçuş testini paylaştı. Sosyal medya hesabında yer alan görüntülerde, Bayraktar KIZILELMA’nın uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçtiği gözüküyor.

AKINCI İLE TAKİP EDİLDİ

Bu kritik uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla dikkatlice takip edildi. Bu gelişme, yerli savunma sanayinin ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bayraktar KIZILELMA, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış ve ülkenin savunma kabiliyeti için büyük bir katkı sağlıyor.

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

