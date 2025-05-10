Selçuk Ernak, En İyi Başantrenör Oldu

ANWIL WLOCLOWEK’İN BAŞANTRÖNÖRÜ ÖDÜLÜ ALDI

Polonya Basketbol Ligi’ndeki Anwil Wloclawek takımının başantrenörü Selçuk Ernak, normal sezonun “En iyi başantrenörü” unvanını elde etti. Ligin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ernak, ligde mücadele eden diğer başantrenörler tarafından 50 puanla bu ödüle layık görüldü. İkinci sırada 41 puan toplayarak Gornik Walbrzych’in başantrenörü Andrzej Adamek yer alırken, 19 puanla Start Lublin başantrenörü Wojciech Kaminski üçüncülüğü elde etti.

Anwil Wloclawek’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Selçuk Ernak yönetimindeki Anwil Wloclawek, Polonya Basketbol Ligi normal sezonunu 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayarak lider durumda yer aldı. Normal sezonun “Yılın en iyi Polonyalı oyuncusu” ödülü ise Selçuk Ernak’ın ekibi Anwil Wloclawek’ten Michal Michalak’a verildi. Ayrıca, normal sezonun “En Değerli Oyuncusu” (MVP) ödülü ise Legia Varşova’dan ABD’li basketbolcu Kameron McGusty’nin oldu.