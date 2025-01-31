Selçuk İnan’dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklama

GİRESUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 22’inci haftasında Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olan Gaziantep FK, maç hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan’ın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürüyor. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken, taktik çalışmayla devam ediyor. Çift kale maçla antrenman sona eriyor.

FUTBOLCULAR MAÇA HAZIRLANIYOR

Antrenman öncesinde, teknik direktör Selçuk İnan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Galatasaray’ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan İnan, “Taraftarlarımızın ve şehrimizin bir zafer beklentisi var. Biz maç ayrımı yapmadan her maça bu düşünce ile çıkmaya çalışıyoruz. Bir antrenör olarak da oyuncularımı bu şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Yine hiçbir değişiklik yapmadık. Evimizde kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artılarına eksilerine göre antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

İnan, bu tür maçların şehirler için bayram havasında geçtiğini belirterek, “Bunun da farkındayız. Taraftarımızın da desteği ile bir zafer kazanmayı da istiyoruz. Taraftarlarımıza çağrım takım onların takımı. Taraftarlarımızın desteğine maç boyunca ihtiyacımız var. Taraftarların desteği ile maç kazanılır” ifadelerini kullandı.