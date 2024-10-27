Selçuk İnan: Galip Geldiğimiz İçin Mutluyum

GAZİANTEP FK’NIN ÖNEMLİ GALİBİYETİ

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet alıyor. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK’nın puanı 9’a çıkıyor. Konyaspor ise 11 puanda kalıyor.

SELÇUK İNAN’IN MÜJDELEYEN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, alınan galibiyetten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ediyor. İnan, “Bugün bizim için çok önemliydi. Ligde 6-7 maçtır kazanamıyorduk. Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuç aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımın isteğinden ve mücadelesinden fazlasıyla memnunum. Oyuncularım adına çok mutluyum. Bugün hak ettikleri, istedikleri galibiyeti aldıkları için de onları kutluyorum” diyor.