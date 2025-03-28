Selçuk İnan: “Kozlarımız Yetmedi”

GAZİANTEP FK MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor’a karşı aldıkları 1-0’lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İnan, “Tekrar maça dönebilmek için bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçta Gaziantep FK, rakibi Konyaspor’a karşı başarılı olamadı.

KONYASPOR’UN PERFORMANSI VE MAÇ ANALİZİ

Basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, Konyaspor’un son haftalarda evinde gösterdiği performansa dikkati çekti. İki takımın maça çekimser başladığını belirten İnan, “Konyaspor zaman zaman baskı yaptı. Bunu bekliyorduk. Oyunu dengelediğimiz, topa sahip olduğumuz bir anda taçtan golü yedik” dedi. Maçta yaptıkları hamleleri ve çabalarını vurgulayan İnan, “Sonrasında tabii hamlelerimizi yaptık. Tekrar maça dönebilmek için bütün kozlarımızı kullandık ama bu yetmedi” şeklinde konuştu. İnan, Konyaspor’u kazandığı için tebrik etti.