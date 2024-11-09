Selçuk İnan Maç Sonu Üzüntüsünü Paylaştı

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Mersin’de Atakaş Hatayspor’a 3-1 yenilen Gaziantep FK’de teknik direktör Selçuk İnan, asla beklemediği ve kendisini oldukça üzen bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade ediyor. İnan, Mersin Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andığını aktarıyor.

DEFANSIF BAŞLANGIÇ KAYGI VERİYOR

Maçın başındaki defansif tutukluğun, kendilerini üzdüğünü belirten İnan, bu durumun oyunlarının seyrini olumsuz etkilediğini kaydediyor. İnan, takımın bu kötü başlangıçla nasıl mücadele edeceği konusunu değerlendiriyor.