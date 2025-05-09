Selçuk İnan: “Misyonum Tamamlandı” Dedi

SELÇUK İNAN’DAN İSTİFA SİNYALİ

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor’a karşı aldıkları 1-0’lık mağlubiyetin ardından başkanla görüşerek görevinden ayrılacağını duyurdu. İnan, “Buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum, yarın başkanımızla da görüşeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanan bu karşılaşma sonrasında Gaziantep FK, 42 puanda kalarak zor günler yaşamaya devam etti. Alanyaspor ise bu galibiyetle puanını 38’e çıkartarak kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

MAĞLUBİYETİN YARATTIĞI ÜZÜNTÜ

Maç sonrasında basın toplantısında yer alan Selçuk İnan, takımının aldığı bu mağlubiyet için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İnan, “Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık” diyerek takımın geçmişteki çabalarına vurgu yaptı. Ayrıca, “Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLEN TEPKİLER HAKKINDAKİ DUYGULAR

İnan, taraftarın gösterebileceği tepkilerle ilgili olarak, “İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum. O yüzden yarın başkanımızla da görüşeceğim” diyerek durumun ciddiyetini bir kez daha belirtmiş oldu. Kısıtlı imkanlarla birçok önemli işe imza attıklarını söyleyen İnan, “Herkese teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.