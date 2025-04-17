Selçuk Kozağaçlı Cezaevinden Tahliye Oldu

SELÇUK KOZAĞAÇLI’NIN TAHLİYESİ

Sekiz yıl boyunca tutuklu kaldığı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden serbest bırakılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliye sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. 2017 yılından itibaren tutuklu olan Kozağaçlı, akşam saatlerinde cezaevinden çıkış yaptı.

HAPİSHANEDE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kozağaçlı, sosyal medya hesabında “Merhaba, Hoş buldum! Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz. Haklıyız! Biz Kazanacağız!” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, kendisinin tutukluluk sürecinde yaşananları ve geleceğe dair umutlarını yansıtıyor.