Selçuk Kozağaçlı Gözaltına Alındı Yeniden

TAHLİYE SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Hakkında tahliye kararı verilen avukat Selçuk Kozağaçlı, dün tahliye edilmesinin ardından bugün gözaltına alındı. Kozağaçlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2017 yılından bu yana ‘DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ ÜZERİNE YAKALAMA EMRI ÇIKARILDI

Kozağaçlı, tahliye kararının ardından edildiği itiraz nedeniyle çıkarılan yakalama emri gereği bugün yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kozağaçlı, tutuklanarak tekrar Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2024 Nisan ayında temyiz incelemesini tamamlayarak cezaları onadı. Temyiz sürecinde, sanıklar Avni Güçlü Sevimli, Alper Tunga Saral, Gülvin Aydın Savran, Efkan Bolaç, Güray Dağ, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Özgür Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Taylan Tanay ve Sevgi (Özer) Sönmez hakkında verilen kararların yanı sıra Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik için “silahlı terör örgütüne üye olma” suçu dışındaki tüm suçların istinaf kanun yoluna tabi olduğuna dikkat çekerek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.

CEZA ONANMIŞTI

Selçuk Kozağaçlı’ya “terör örgütüne üye olma” suçundan verilen 12 yıllık hapis cezası, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 10 yıl 5 aya indirilerek onanmıştı.