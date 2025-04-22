Selçuk Kozağaçlı’nın Tahliyesine İtiraz Edildi

KOZAĞAÇLI’YA YENİDEN CEZAEVİ YOLU

Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye kararının iptal edilip tekrar cezaevine gönderilmesine yönelik itiraz yapıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı olarak bilinen Kozağaçlı’nın meslektaşları, durumu Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği’ne taşıdı. Yapılan açıklamada, “Selçuk Kozağaçlı’ya özgü işletilmiş tüm talimat zincirine ek olarak uzun zamandır süregelen, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye kararlarının hapishane İdare ve Gözlem Kurullarınca keyfi kıstaslar ve formalitelere bağlanmasının bir örneğidir” denildi. Tutsakların tahliyelerinin uzun yıllardır belirsiz ve keyfi kıstaslara bağlı olduğu vurgulandı ve bu durum siyasal iktidarın iki yüzlü ceza ve infaz politikalarının geldiği noktayı ortaya koyduğu ifade edildi.

KOZAĞAÇLI’NIN HAPİSTEN ÇIKMA SÜRECİ

“Terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı, 16 Nisan’da Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği tarafından “koşullu salıverme” kararı alarak tahliye edildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine aynı mahkeme, “bakanlığın belirlediği eşik puan”ı tutmadığı gerekçesiyle bu kararı iptal ederek Kozağaçlı’yı tekrar cezaevine yolladı. ÇHD İstanbul Şubesi’ne ait avukatlar, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere bir itiraz dilekçesi hazırladı. Dilekçede, “Müvekkil cezaevine girmeden önceki yaşantısında sevilen ve saygı duyulan bir kişiydi. Ancak bu durumun göz ardı edilmesi, haksızlık içeriyor” ifadeleri yer aldı.

HUKUKSUZLUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

ÇHD İstanbul Şubesi yöneticisi Gülyeter Aktepe, Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Şartlı tahliye kararının kaldırılması yönünde verilmiş karar, hukuki süreçle ilgisi olmayan ve bu dosyada işlem yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulmuştur” dedi. Aktepe, Kozağaçlı hakkında verilen yakalama kararının siyasal bir özellik taşıdığını vurgulayarak, bu durumun talimatlı yargılamanın ne kadar pervasız hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

PROTESTO HEDEFİ

ÇHD İstanbul Şubesi, Kozağaçlı hakkındaki hukuksuz kararları protesto etmek üzere toplandı. Yapılan açıklamada, “Selçuk Kozağaçlı, modern hukukun uygulanmadığı bir yargılama süreci sonucunda hapsedilmiştir” denildi. Gelişmelerin, infaz hukuksuzluğunun bir örneği olduğu tekrar vurgulandı. Ayrıca, “Islah olmadık!” mesajı verilerek, daha iyi bir ülke mücadelesinin devam edeceği belirtildi.