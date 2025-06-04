Selçuk Özdağ, Adaletsizliği Eleştirdi

TBMM GÜNDEMİNDE YARGI PAKETİ TARTIŞMALARI

TBMM Genel Kurulu’nda 10. Yargı Paketi üzerinden yapılan tartışmalarda YENİ YOL Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özdağ, “Bu kanun, hukuka susamış bir toplumun beklentilerini karşılamıyor. Türkiye, hukuka ve adalete susamış insanların yaşadığı bir çöle dönüştürüldü. Adalet yok, eşitlik yok, öngörülebilirlik yok.” dedi.

HUKUKUN SİYASALLAŞMASI VE ADALETSİZLİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine konuşan Özdağ, teklife yönelik eleştirilerde bulundu. Özdağ, Türkiye’de hukukun siyasallaştığını, yargının bir silah haline dönüştüğünü ve adaletsizliğin sistematik hale geldiğini ifade etti. Özdağ, “Bir yudum adalet bekleyenlere çöl reva görüldü” ifadesiyle, insanların adalet arayışında yaşadığı çaresizliği vurguladı.

ADALETSİZLİK VE ÇİFTE STANDART

Türkiye’nin hukuka ve adalete susamış insanların yaşadığı bir çöle dönüştüğünü dile getiren Özdağ, “Bu çölde muhalifleri ve biat etmeyenleri bir yudum suya muhtaç eden seçkince bir azınlık var. Bu azgın azınlık yargıyı bir silah gibi kullanmaktan büyük haz duyuyor. Hukuku eğip büken bu yapı, adalet arayanlara zulmediyor.” şeklinde konuştu. Adaletsizlikte mahirleşmiş bir zihniyete dikkat çeken Özdağ, “Yargı mensupları arasında yapılan bir ankette bile yüzde 70’lere varan bir güven kaybı var.” dedi.

COVİD-19 KAYNAKLI İNFAZ DÜZENLEMESİ

Özdağ, Covid-19 kaynaklı infaz düzenlemesinin eşit olmadığına dikkat çekerek, “31 Temmuz 2023 tarihli düzenleme, aynı suçtan ceza alan kişilere eşit davranmıyor. O tarihten önce ceza alanlar denetimli serbestlikten yararlanırken, aynı tarihte aynı suçu işleyip henüz hüküm giymeyenler dışarıda bırakıldı. Bu apaçık bir adaletsizliktir.” ifadelerini kullandı. Özdağ, bu çifte standardın iktidarın bilinçli tercihi olduğunu belirtti.

SİYASİ SAİKLER VE YETERSİZ DÜZENLEME

Selçuk Özdağ, teklifin Covid-19 infaz eşitsizliğini giderecek düzenlemenin çıkmamasının arkasında siyasi nedenler olduğunu savundu. “Söz konusu çekincenin PKK’lılarla ilgili olmadığını, ama cemaat saikiyle ceza almış kişilerin bu düzenlemeden yararlanacağı endişesiyle geri çekildiği söyleniyor.” dedi. Özdağ, teklifte bazı teknik iyileştirmeler olmasına rağmen, vatandaşların esas beklentilerini karşılamadığını vurguladı. Kadın, çocuk, ağır hasta ve 65 yaş üstü hükümlülerle ilgili düzenlemelere dair eleştiride bulunmayan Özdağ, “Çocuk kapalı infaz kurumları uygulamasına karşıyız.” dedi. Özellikle Covid-19 izinli hükümlülerle aynı durumdaki mahpuslara eşitlik sağlanmamasını “kanunun ana eksiği” olarak tanımladı.