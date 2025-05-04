Selçuk T.’nin Cinayet Suçları Açığa Çıktı

SELÇUK T.’NİN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

İstanbul’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk T. (66) hakkında şaşırtıcı bilgiler gün yüzüne çıkıyor. 10 Mayıs 2004’te iki çocuğunu öldüren ve iki çocuğunu yaralayan Selçuk T.’nin eşi Ayyuş T., geçim sıkıntısından dolayı 11 gün önce evi terketmiş.

OLAY GECESİ YAŞANAN DEHŞET

Selçuk T. iki çocuğunun, 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürüyor. Olay gecesi, silah sesine uyanan 16 yaşındaki Yasemin, babasının elinden kaçmak için evin balkonundan atlayarak düşüyor. Ölümden kurtulan Yasemin, yaralı olan 11 yaşındaki kızı Gülşah ile birlikte hastaneye kaldırılıyor. Komşuların durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis, Selçuk T.’yi gözaltına alıyor.

SUÇLAMALAR VE CEZA

Polisteki ifadesinde “Eşim evi terk ettiği için çocuklarımı öldürdüm” diyen Selçuk T., mahkeme tarafından tutuklanıyor. Yapılan araştırmalar, Selçuk T.’nin geçmişte aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar kullanma ve satma suçlarından birçok kez gözaltına alındığını ortaya koyuyor. Psikolojik tedavi de gören Selçuk T.’nin, kızları Mutlu ve Yasemin’in saçlarını sıfır numaraya kestiği de öğreniliyor. Müebbet hapis cezası alan Selçuk T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılıyor.