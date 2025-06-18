Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel’e saldırdı

SALDIRI OLAYI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

4 Mayıs Pazar günü Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu bir saldırı yapıldı. Saldırgan Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

IDDIANAME VE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, saldırgan Tengioğlu’nun 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyor. İddianamede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaralandığı olayla ilgili yapılan soruşturmada, Tengioğlu’nun olay tarihinde kaldığı yerden saat 08:30 sıralarında ayrıldığı, bir otele gidip kahvaltı yaptıktan sonra Taksim Meydanı’na doğru yürüdüğü ve burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar bekledikten sonra Özgür Özel’in alana girdiğini gördüğü belirtiliyor.

SALDIRININ DETAYLARI

İddianamede, törenin sona ermesinin ardından, Özgür Özel’in alandan ayrıldığı esnada saldırganın yanına yaklaşarak yüzüne tokat attığı ve bu şekilde yaralama eylemini gerçekleştirdiği bilgisi veriliyor. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütü ile bağlantısının tespit edilmediği ifade ediliyor. Ayrıca, şüphelinin GSM hatlarının geçmişe dönük HTS verileri incelenerek gerekli araştırmaların yapıldığı ve olaya dair diğer şahısların ifadelerinin alındığı belirtiliyor.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, olay günü kalabalığın arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze merasimi olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle alana girdiğini, yaşananların anlık bir öfke ile gerçekleştiğini söylediği aktarıldı. İddianamede, Tengioğlu hakkında toplam 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.