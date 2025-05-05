Selçuk Tengioğlu Saldırı İçin Çıktı

Olayın Gelişimi

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen tören sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun oteldeki görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kameralardaki anlar, Tengioğlu’nun kahvaltı yaparken ve sonrasında çay içerken otel görevlisiyle sohbet ettiği zamanları kapsıyor.

İfadesindeki Detaylar

Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun, ilk ifadesinde programı duyup otelden çıktığını belirttiği aktarıldı. Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım” şeklinde ifade verdi.