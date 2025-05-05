Selçuk Tengioğlu, saldırıyı aniden yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleşen saldırının şüphelisi Selçuk Tengioğlu, emniyette verdiği ifadede söz konusu saldırının önceden planlanmadığını ve aniden meydana geldiğini öne sürdü. Tengioğlu, “Üstüne basarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sana dünyayı dar ederim’ demesinden rahatsız olmuştum” diyerek herhangi bir talimat almadığını belirtti.

ALANDA BEKLEMEYİ ANLATTI

66 yaşındaki Tengioğlu, saldırı öncesinde uzun bir süre AKM’nin protokol çıkışında beklemesine rağmen, “Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır” dedi. “Kimse bana para vermedi” sorusuna, “Hayır, ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır” yanıtını verdi. Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören sırasında neden orada bulunduğuna dair açıklamalar yaptı. “Özgür Özel’in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK GEÇMİŞİNE YER VERDİ

Tengioğlu, beş çocuğundan ikisini 2004 yılında kaybettiğini ve İskenderun Cezaevinde kaldığı süre içerisinde ruhsal durumu hakkında Adana Kurttepe Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Bu süreçte “Şok Tedavisi” uygulandığını da sözlerine ekledi. Emeklilik maaşı ve sosyal yardım ile geçimini sağladığını belirten Selçuk Tengioğlu, Taksim’de vakit geçirmek için yürüdüğü sırada, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin alana getirileceğini öğrendiğini ifade etti.

DOKUNUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Özgür Özel’e yönelik eylemini, “Özgür Özel’e tokat vurmamdaki sebep, içinde olduğum üzüntü halinden kaynaklanan bir eylemdir” sözleriyle açıkladı. “Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim” diyen Tengioğlu, duygusal bir atmosferde Özgür Özel’in yüzüne tokat atma eylemini gerçekleştirdiğini ifade etti.

BAĞIMLILIK DURUMUNU YALANLADI

Tengioğlu, alkol veya uyuşturucu madde kullanmadığını, herhangi bir bağımlılığının olmadığını sözlerine ekledi. Ayrıca, spor yapmayı sevdiğini de vurguladı. İfadesinin bir bölümünde, “Son olarak üstüne basarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sana dünyayı dar ederim’ demesinden rahatsız olmuştum. Olayı anlık duygusal bir durumda gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir” ifadelerine yer verdi.