Selçuk Tepeli Görevine Veda Ediyor

SELÇUK TEPELİ GÖREVİNE VEDA EDİYOR

Yaklaşık 4,5 yıldır Now TV ekranlarında Now Ana Haber bültenini sunan Selçuk Tepeli, görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Tepeli’nin cuma günü son kez bülten sunacağı bilgisi alındı. Kulislerde yayılan bilgilere göre; ayrılık kararı kanal yönetimi tarafından alınmış durumda. Tepeli’nin özel hayatındaki düzensizliğin gerekçe olarak gösterildiği ifade ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, bu karar medya kulislerinde geniş yankı buldu.

YENİ YÜZ OLARAK GÖREV YAPTI

Selçuk Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayrılmasının ardından ana haber bülteninin yeni yüzü olarak öne çıkmıştı. 7 Eylül 2020’de izleyici karşısına çıkan Tepeli, kısa sürede ekran dili ve yorumlarıyla olumlu geri dönüşler almıştı. Bülten içinde yer alan “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” bölümüyle dikkat çeken sunucu, ayrıca 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “Selçuk Tepeli ile 18. Saat” adlı özel programla da ekranlarda yer aldı.

MEDYA DÜNYASINDA DEĞİŞİM SİNYALLERİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde FOX Ana Haber’in en yüksek reytingli sunucularından biri olan Fatih Portakal da Sözcü TV’den ayrıldığını duyurdu. Portakal’ın bu kararı, medya dünyasında “ana haber sunuculuğunda yeni bir dönem mi başlıyor?” sorularını gündeme getirdi.