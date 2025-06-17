Selçuk Tepeli Hakkında Bilgi Verilmektedir

BİYOGRAFİSİ VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

Selçuk Tepeli’nin biyografisi, medya kariyeri ve eğitim geçmişi ilgilenen izleyiciler tarafından araştırılmıyor. Uzun yıllar gazetecilik ve televizyon haberciliği yapan Tepeli, mesleki duruşu ve yorumlarıyla dikkat çekiyor. Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya geliyor. Eğitim yolculuğuna İstanbul’da başlayan Tepeli, Marmara Üniversitesi’nden Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oluyor. Lisans eğitiminin ardından Fransa’ya giderek Rennes IEP Üniversitesi’nde Avrupa Birliği, Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans yapıyor.

Gazetecilik hayatına dergicilikle başlayan Tepeli, Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi önemli dergilerde yayın yönetmenliği yapıyor. Devamında Habertürk TV’de çalışan Selçuk Tepeli, burada hem haber yöneticiliği hem de televizyon programcılığı görevlerini üstleniyor. 2020 yılı, Tepeli’nin kariyerinde bir dönüm noktası oluyor. Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayrılması ile, Selçuk Tepeli ana haber bülteninin sunuculuğunu devralıyor ve izleyicileriyle güçlü bir bağ kurmak adına “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” gibi çeşitli içeriklerle ekranlarda yer alıyor.

Medya kulislerinde yayılan bilgilere göre, Fatih Portakal’ın kanaldan ayrılma kararı kanal yönetimi tarafından alınmış. Gerekçe olarak Tepeli’nin özel hayatındaki düzensizlik gösterilmiş. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, bu gelişme medya dünyasında büyük yankı buluyor. Selçuk Tepeli, 7 Eylül 2020’de ilk kez ana haber bülteni sunucusu olarak karşısında çıkıyor ve kısa sürede ekran dili ve yorumlarıyla olumlu geri dönüşler alıyor.

Bülten içinde yer alan “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” bölümü sayesinde dikkatleri üzerine çeken sunucu, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “Selçuk Tepeli ile 18. Saat” adlı özel programıyla da ekranlarda yer alıyor. Bu program, izleyicilerine önemli bilgiler sunarak dikkat çekiyor.