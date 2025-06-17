Selçuk Tepeli Neden Ayrıldı? Ayrılığın Sebebi Özel Hayatı. Cuma Günü Son Kez Ekranda.

NEDEN AYRILDIĞI GÜNDEME GELDİ

Selçuk Tepeli’nin ayrılığı, gündemde bomba etkisi yarattı. Bu gelişmenin arkasında, özel hayatındaki düzensizliklerin olduğu iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte, sunucunun cuma günü son kez izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor. “Selçuk Tepeli görevden alındı mı?” sorusu sosyal medya platformlarında oldukça fazla konuşuluyor. Ayrılığın detayları ve arka plandaki bilgiler medya kulislerinde geniş yer buldu.

KANAL YÖNETİMİ TARAFINDAN ALINDI

Yapılan kulis görüşmelerine göre, ayrılık kararı kanal yönetimi tarafından alınmış. Gerekçe olarak Tepeli’nin özel hayatındaki düzensizlik öne sürülüyor. Yine de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olup, kararın yankısı medya dünyasında sürüyor. Selçuk Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayrılığı sonrasında ana haber bülteninin yeni sunucusu olmuştu.

Selçuk Tepeli, 7 Eylül 2020’de ilk kez izleyici karşısına çıkmış, ekran dili ve yorumlarıyla izleyiciden olumlu tepkiler almıştı. Bülten içerisinde yer alan “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” bölümü ile dikkat çekmiş, 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında “Selçuk Tepeli ile 18. Saat” adlı özel program ile tekrar ekranlarda yer almıştı. 1974 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını IEP Rennes’de Avrupa Birliği üzerine yapmış.

MÜŞEKKATİNİN GEÇMİŞİ VE GAZETECİLİK KARİYERİ

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini üstlenmiş, ardından Habertürk TV’de genel yayın yönetmenliği yapmış, burada Ceyda Karan ile Eksen programını sunmuş ve Gün Başlıyor programındaki sunuculuğu ile tanınmış. Fatih Portakal’ın FOX Ana Haber sunuculuğundan ayrılması ile birlikte, 2020 yılında Selçuk Tepeli bu göreve getirilmiş ve Habertürk TV’deki görevinden ayrılmıştı. Ayrıca 20 Şubat 2023 tarihinde, FOX’ta yaşanan Kahramanmaraş depremleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu “Selçuk Tepeli ile 18. Saat” programını sunarak dikkat çekmişti. RTÜK de programlarına çeşitli idari yaptırımlar uygulamış.