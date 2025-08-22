Selçuk Üniversitesi, Jüri Ücretini İstedi

ÜNİVERSİTE AKADEMİSYENLERİNE İADE TALEBİ

Konya’da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi’nde özel yetenek sınavlarında jürilik yapan akademisyenlerden 2013-2022 yılları arasında ödenen jüri üyeliği ücretinin geri ödenmesini istedi. Emekli öğretim üyesi Dr. Orhan Şener’in açtığı davanın görüldüğü 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, “Özel yetenek sınav jürisi olarak ödenen bedeller yönünden herhangi bir ücret ödeneceği hususunda düzenleme bulunmadığı” ifadesiyle ücretin ödenmesine karar verdi. Öte yandan, geçen yıl vefat eden öğretim üyesi Ahmet Çöndü’nün ailesi tarafından açılan itiraz davasının görüldüğü 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi ise “Bu görevin asli görevleri arasında olmaması ve Anayasamızda angaryanın yasak olduğunun belirtilmesi nazara alındığında ödemelerin yersiz olmadığı anlaşıldı” diyerek yaptıkları itirazı reddetti.

REKTÖRLÜKTAKI ÖDEMELERİ İNCELİYOR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 yılında gerçekleştirdiği denetim sonrası, 2013-2020 yılları arasında Spor Bilimleri Fakültesi’nde özel yetenek sınavlarında jüri üyeliği yapan akademisyenlerden geri ödemeyi talep etme kararı aldı. Bu nedenle, akademisyenler hakkında icra takibi başlatıldı. Yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan Dr. Ahmet Şener, iadesi talep edilen 20 bin 745,36 TL borca itirazda bulundu. İtiraz davasındaki iptal talebi, 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre özel yetenek sınav jürisi olarak ödenen bedeller yönünden herhangi bir ücret ödeneceği hususunda düzenleme bulunmadığı ve bu nedenle davacı kurum tarafından talep edilen bedelin hukuka ve kanuna uygun olduğu değerlendirilmiştir” denilerek kabul edildi.

DİĞER MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Ahmet Çöndü’nün ailesinin açtığı itiraz davasında ise 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, jüri üyeliği görevinin asli görevler arasında olmaması sebebiyle ödenen ücretin haklı olduğuna karar verdi. Kararda ayrıca “Mahkememizce bilirkişi incelemesi yapılmış ve rapor alınmıştır. Her ne kadar alınan raporda ödemelerin yersiz olduğu belirtilmiş ise de dinlenen tanık beyanlarından davalı tarafın jüri üyeliği görevini fiili olarak yerine getirdiği ve davacının yerine getirdiği bu görevin asli görevi olmadığı” ifadesi yer aldı.

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUKSAL SÜREÇTEN ŞİKAYETÇİ

Emekli öğretim üyesi Dr. Orhan Şener, “Özel yetenek sınavlarında jüri üyeliğini, asli görevimiz dışında yaptık. Üniversite de bizim talebimiz olmamasına rağmen jüri üyeliği ücreti ödedi. Ancak şu an da bizim hakkımızda ‘Kurum zararı nedeniyle alacak’ davası açıldı. Ben de yasal olarak itiraz hakkımı kullandım. Ancak mahkeme, özel yetenek sınav jürisi olarak ödenen bedeller yönünden herhangi bir ücret ödeneceği hususunda düzenleme bulunmadığını gerekçe göstererek davayı reddetti. Rahmetli bir akademisyen arkadaşımızın ailesinin açtığı itiraz davasında ise mahkeme itirazı haklı buldu ve ödenen ücretin asli görev dışındaki bir faaliyet sonucu ödendiğini belirtti. İki mahkemede görülen dava aynı, ama kararlar farklı” şeklinde konuştu.