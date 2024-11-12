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Selda Bağcan Sevenlerini Üzdü, Özür Diledi

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SELDA BAĞCAN’IN SAĞLIK SORUNLARI

Sağlık problemleriyle mücadele eden Selda Bağcan, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile hayranlarından özür diledi. Konserlerini iptal etmek zorunda kalan ünlü sanatçı, hayranlarını endişelendirdi.

KONSER PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Amerika turnesine çıkan Selda Bağcan, sağlık sorunları nedeniyle konser takvimini iptal etmek zorunda kaldı. Uzun bir süre boyunca yakalandığı virüs nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, doktoru tarafından verilen tavsiyeye uydu.

BİTKİN HALİ HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Hayranlarından özür dileyen Selda Bağcan, “En kısa zamanda telafi edeceğim” şeklinde bir ifade kullandı. Sanatçının son hali de dikkat çekerken, bitkin görünümü hayranlarını üzüntüye boğdu.

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