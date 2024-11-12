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Selda Bağcan, Sevenleriyle Vedalaştı

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SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLEN KONSERLER

Sağlık sorunlarıyla karşılaşan Selda Bağcan, yayınladığı bir video ile hayranlarından özür diledi. Konserlerini iptal etmek zorunda kalan sanatçı, bu durumla hayranlarını endişelendirdi.

AMERİKA TURNESİ HIZLI BİR ŞEKİLDE SONLANDI

Selda Bağcan, Amerika’da gerçekleştireceği turne kapsamında sağlık problemleri nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Uzun zamandır yaşadığı virüs nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, doktorunun önerileri doğrultusunda bu kararı aldı.

HAYRANLARINA MAZARETİ VAR

Sağlık durumunun son halini paylaşarak hayranlarından özür dileyen Selda Bağcan, “En kısa zamanda telafi edeceğim” sözlerini kullandı. Ayrıca, sanatçının son görünümü, hayranlarının dikkatinden kaçmadı ve bitkin görünümüyle endişe yarattı.

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