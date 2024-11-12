“Selda Bağcan Virüs Yüzünden Zor Zamanlar Geçiriyor”

SELDA BAĞCAN VİRÜSE YAKALANDI

Selda Bağcan, 1970’li yıllardan bu yana Türk Halk Müziği’nin önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği turneye çıkan sanatçının virüse yakalandığı duyuruldu. Konserlerini iptal eden Bağcan, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda hayranlarından özür diledi. Videoda bitkin ve yorgun görünmesi endişe yaratırken, doktorlar dinlenmesi gerektiğini belirtti.

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

Selda Bağcan, 1948 yılında Muğla’da doğmuştur. Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock tarzında eserler vererek Türkiye’de tanınmıştır. Şarkılarında sosyal ve siyasi temaları işleyen usta sanatçı, protest müziğin sembol isimlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca, Yüzüklerin Efendisi filminde Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood’un kendisine hayran olduğunu açıklamasıyla da dünya çapında dikkat çekmiştir.