Selen Görgüzel, Gündemi Yeniden Sarsmayı Başardı

SELEN GÖRGÜZEL’İN SAHNE PERFORMANSI

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sahne performansıyla yeniden gündeme geliyor. Önceki akşam Bursa’da sahne alan Görgüzel, şarkı söylerken dans etmeye çalıştı. Ancak sergilediği sıra dışı hareketler, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN ANLAR

Performansı esnasında şarkının ritmine kendini kaptıran Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kısa süre içinde birçok platformda yayıldı ve kullanıcıların yoğun yorum yapmasına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Görgüzel’in dansını eleştirirken, diğerleri onun tarzını ilginç buldu.

Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile Roma’da evlendi. Çift, 2022 yılında boşandıktan sonra farklı bir imaj yaratmaya başladı. Boşanmanın ardından estetik yaptıran Görgüzel, cesur sahne kostümleri ve iddialı tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.