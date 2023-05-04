Selen Görgüzel: Hamdi Alkan’ı düzenli olarak aldattım

Hamdi Alkan’la boşanmasının ardından sosyal medyada en konuşulan isimler arasında giren Selen Görgüzel, özel yaşamına dair açıklamalarda bulundu.

Hamdi Alkan’la boşanmasını ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Selen Görgüzel, açıklamalarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir Youtube programına konuk olan Görgüzel aldat itirafıyla gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımları ile sıkça adından söz ettiren Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Hamdi Alkan’ı aldatıp aldatmadığı sorulan Selen Görgüzel verdiği cevapla ağızları açık bıraktı. Görgüzel, “Eski eşim Hamdi Alkan’ı düzenli olarak aldattım. Güzel olan her şeye bakarım. Yakışıklı bir erkek gördüğümde de Hamdi’ye gösteriyordum” dedi.

Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu.

“Hamdi Alkan’ı aldattın mı?” sorusuna da cevap veren Selen Görgüzel, “Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşime ne kadar yakışıklı adam baksana diyordum. Benim içim ve dışım birdir. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum.” şeklinde konuştu.

Kalaycıoğlu’nun “Hamdi Alkan tarafından aldatıldın mı?” sorusuna da yanıt veren Görgüzel, “Bildiğim kadarıyla hayır. Aldattıysa da Allah belasını versin. Aldattıysa da kendisini aldatmıştır ama önceki eşim çok aldattı” şeklinde konuştu.