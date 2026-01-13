Selen Görgüzel’in Uyuşturucu İfadesi Aydınlatıldı

selen-gorguzel-in-uyusturucu-ifadesi-aydinlatildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Görgüzel’in ifadesini aldı. Görgüzel’in ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca ile özel bir uçakta çektirdiği fotoğraf gösterildi. Görgüzel, Kıbrıs tatilinden döndükten sonra bu uçağa bindiğini ve tatil için kendisinin Emel Müftüoğlu tarafından gönderildiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER KUMAR BAĞLANTILARINI İLERLETİYOR

Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu’nun, İmamoğlu’nun suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’ndan kumar oynamak için casino çipi aldığını öne süren Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu’nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü. Ayrıca, “Bu uçağın İmamoğlu’nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım” diye belirtti.

KUMAR VE SORUŞTURMA İDDİALARI

Görgüzel, tatil sırasında kendisinde hatırlayamadığı bazı kişilerin bulunduğunu ve Gülibrahimoğlu’nun özel bir odada kumar oynamaya devam ettiğini söyledi. Fuhuşa teşvik etmediğini belirten Görgüzel, Emel Müftüoğlu’nun kendisi üzerinden para kazanmış olabileceğini ama kendisinden para almadığını ifade etti. Dönüşte bindiği uçağın İmamoğlu’na ait özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini ekledi ve “Zaten bu uçağın İmamoğlu’nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım” dedikten sonra uçakta uyuşturucu kullanmadığını da vurguladı.

UÇAKTAKİ GENÇ KIZLARA YAPILAN UYARILAR

Görgüzel, uçakta genç kızların arka odaya gidip geldiğini görünce onları uyardığını, “Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz.” şeklinde tepki gösterdiğini aktardı. Buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında ise bir bilgisi olmadığını kaydetti.

