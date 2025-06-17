Selen Görgüzel, Performansı İle Gündemde

SELEN GÖRGÜZEL YENİDEN GÜNDEMDE

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sahne performansıyla dikkati üzerine çekti. Önceki akşam Bursa’da sahne alan Görgüzel, şarkı söyledikleri esnada dans etmeye çalıştı. Ancak gösterdiği ilginç hareketler, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Performansı sırasında şarkının ritmini yakalayan Görgüzel, bu anları kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYA YANSIMALARI

Görüntüler, kısa sürede çeşitli platformlarda yayıldı ve kullanıcılar arasında yoğun yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Görgüzel’in dansını eleştirirken, diğerleri ise onun tarzını oldukça ilginç buldu. Selen Görgüzel, 2014 yılında Hamdi Alkan ile Roma’da evlenmiş, fakat çift 2022 yılında boşanmayı tercih etmişti.

YENİ TARZ VE ESTETİKLER

Boşanmanın ardından estetik uygulamaları, cesur sahne kostümleri ve iddialı tarzıyla Görgüzel, adından sıkça söz ettiriyor. Sanatçının bu yeni dönemi, hem hayranlarının hem de eleştirmenlerin ilgisini güneye çekmeye devam ediyor.