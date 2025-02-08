Selen Naycı’nın Cansız Bedeni Nehirde Bulundu

HEMŞİRE SELEN NAYCI’DAN HABER YOKTU

Hemşire Selen Naycı’nın akrabaları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Naycı’nın en son Dicle Nehri kıyısında görülmesi, arama çalışmalarının başlamasına yol açtı. Yapılan aramalarda, Naycı’ya ait kişisel eşyalar nehir kenarında tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Arama faaliyetleri, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından genişletilerek nehirde yeni bir çalışma gerçekleştirilmek üzere sürdürüldü. Ancak bu çalışmalar da sonuç vermeyince, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri de arama faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye sevk edildi. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları neticesinde, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı’nın Dicle Nehri’nde cansız bedeni tespit edildi. Naycı’nın cansız bedeni, otopsi için morga nakledildi.