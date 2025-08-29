Selena Gomez Unutulmaz Partiyle Bekarlığa Veda Etti

SELENA GOMEZ BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ DÜZENLEDİ

Bir süredir birlikte olduğu ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile nikah masasına oturmaya hazırlanan pop müziğin sevilen ismi Selena Gomez, bekarlığa unutulmaz bir partiyle veda ediyor. Kız arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın popüler tatil beldesi Cabo San Lucas’a giden Gomez, burada özel bir yatta güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Partiden eğlenceli anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

PARTİDE RENGARENK ANLAR YER ALDI

Gomez, paylaştığı karelerde sırtı açık inci askılı bir elbise ve “gelin adayı” yazılı beyaz tül duvakla poz verdi. Beyaz bikinisiyle de dikkat çeken Gomez’in arkadaşları, ona “gelin” temalı süslemelerle dolu bir ortam hazırladı. Kalp şeklindeki balonlar ve tüy detaylı pijamalarla süslenen partide eğlenceli anlara Katy Perry’nin “Teenage Dream” şarkısı da eşlik etti. Bir videoda ise arkadaşlarının Benny Blanco’nun yüzünün basılı olduğu kartonları salladığı anlar öne çıktı. Gomez’in yakın arkadaşı Taylor Swift, o gün kendi nişan heyecanını yaşadığı için kutlamaya katılamadı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Öte yandan Benny Blanco’nun da hafta sonunu Las Vegas’ta arkadaşlarıyla geçirdiği öğrenildi. Selena Gomez, geçmişte yaşadığı zorlu süreçlerin ardından yeni ilişkisi ile adeta hayata yeniden tutunuyor. Uzun süre Justin Bieber ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündemde kalan Gomez, hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir dönem geçirmişti. Gomez ile Blanco’nun ilişkisi Aralık 2024’te nişanla resmiyet kazanmıştı. Benny Blanco ile tanışmasının ardından yeniden parlayan Gomez, “Kimse beni onun gibi sevmedi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

KARİYERİNE YANSIDI

Özel hayatındaki bu değişim, kariyerine de olumlu yönde yansıdı. “Only Murders in the Building” dizisiyle oyunculukta büyük bir çıkış yakalayan Gomez, sevgilisinin prodüktörlüğünü üstlendiği yeni albümüyle de başarısını taçlandırdı. Hayranlarının merakla beklediği düğün için geri sayım başladı. Selena Gomez ve Benny Blanco’nun ne zaman ve nerede evleneceği ise şu an gizemini koruyor.