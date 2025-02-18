Selendi Belediye Başkanı Daban İstifa Etti

PARTİDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa ettiğini duyurdu. Daban, bu durumu gerçekleştirdiği yazılı bir açıklama ile kamuoyuna aktardı. “Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur” diye belirtti.

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDEN SONRAKİ ADIM

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde YRP’den Selendi Belediye Başkanı olarak seçilen Murat Daban, partisinden ayrıldığını resmi olarak açıkladı. Daban, açıklamasında “Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendi’mizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Selendi Belediye Başkanlığı görevime Yeniden Refah Partisi ile devam etmeme kararını aldık” ifadelerine yer verdi.

DESTEK VE TEŞEKKÜR İFADELERİ

Aldıkları kararın her yönüyle düşünülüp halkın görüşleriyle desteklendiğini vurgulayan Daban, “Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.