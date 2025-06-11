Selendi’de 2025 Fiyatları Belirlendi

2025 YILI BİÇER-DÖVER FİYATLARI BELİRLENDİ

Manisa’nın Selendi ilçesinde Selendi Ziraat Odası’nın düzenlediği toplantıda 2025 yılı biçer-döver fiyatları netleşti. Toplantıda, dekar başına biçer döver fiyatı mazot ücretleri göz önünde bulundurularak 260 ila 270 TL arasında belirlendi. Ayrıca, balyalar için ek bir ücret belirlenmesi gerektiği de kaydedildi.

ÖNERİ NİTELİĞİNDE FİYATLANDIRMA

Selendi Ziraat Odası toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Servet Akyıldız liderliğinde gerçekleştirilen bu toplantıda, 2025 yılı buğday ve arpa ürünleri için biçim fiyatlarının tavsiye niteliğinde belirlendiği vurgulandı. Açıklanan fiyatlarda, dekar başına 5,5 litre mazot fiyatı esas alındı. Yapılan açıklamada, 25 kilogramlık balyalar için 23 TL ücret ödenmesinin uygun görüldüğü ve yeşil paketlemenin de 20 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

FİYATLARDA GÜNCELLEME OLACAK

Toplantının ardından Oda Başkanı Servet Akyıldız, fiyatların tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi. Akyıldız, “Belirlenen fiyatlar tavsiye fiyatıdır. İlerleyen zamanlarda mazot fiyatlarına gelecek zamlara ya da indirimlere göre fiyat güncellemesi yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir yıl diliyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.