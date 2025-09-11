Selendi’de Ahırda Yangın Oldu

MANİSA’DA YANGINDA 21 KOYUN HAYATINI KAYBETTİ

Yangının Çıktığı An

Manisa’nın Selendi ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında toplam 21 koyun yaşamını yitirdi. Selendi’nin kırsal Kurtuluş Mahallesi’nde, 61 yaşındaki Birol Ekim’e ait olan ahırda öğle saat 14.00 sıralarında yangın patlak verdi. Kısa süre içinde alevler tüm ahırı sardı.

Alevlerin İhbar Edilmesi

Yangını fark eden çevredeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Arıtma Tesisi çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ekipler, alevler yükselmeden önce, ahırdaki bazı koyunları dışarı çıkardı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma ile alevleri bitişikte bulunan eve ulaşmadan söndürmeyi başardı.

Yangının Sonuçları

Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeri giren itfaiye ekipleri, ahırda 21 koyunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu esnada evde uyuduğu ifade eden Birol Ekim, alevlerin kendi evine sıçramadan söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ekim, ahırının yanması ve koyunlarının ölmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Yangın Nedenini Araştırıyorlar

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.