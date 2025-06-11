Selendi’de Biçer-Döver Fiyatları Belli Oldu

2025 YILI BİÇER-DÖVER FİYATLARI BELİRLENDİ

Manisa’nın Selendi ilçesinde, 2025 yılı biçer-döver fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Selendi Ziraat Odası Başkanlığı yönetim kurulunca düzenlenen toplantıda fiyatlar netleşti. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, dekar başına biçer döver fiyatının mazot maliyetleri dikkate alınarak 260-270 TL arasında belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, balyalar için de ayrı bir ücret belirlendiği belirtildi.

TOPLANTI DETAYLARI VE FİYAT BELİRLENMESİ

Selendi Ziraat Odası toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Servet Akyıldız’ın başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılı buğday vearpa ürünlerinin biçim fiyatının tavsiye niteliğinde belirlendiği vurgulandı. Yapılan açıklamaya göre, dekar başına 5,5 litre mazot fiyatı göz önünde bulundurularak, biçer döver fiyatının 260-270 TL olarak tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, 25 kilogramlık balyalar için 23 TL ödenmesinin uygun görüldüğü ve yeşil paketleme ücretinin de 23-25 kilogram için 20 TL olarak belirlendiği aktarıldı.

ODADAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Oda Başkanı Servet Akyıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Belirlenen fiyatlar tavsiye fiyatıdır. İlerleyen zamanlarda mazot fiyatlarına gelecek zamlara ya da indirimlere göre fiyat güncellemesi yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir yıl diliyoruz.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, çiftçilerin gelecek yıllarda tespit edilen fiyatlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlıyor.